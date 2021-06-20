Президент Армении проголосовал на внеочередных парламентских выборах

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье проголосовал на внеочередных выборах в парламент на участке 9/59, расположенном в здании Союза писателей Армении передает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Более 2 тыс. участков открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).