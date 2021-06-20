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Политический кризис в Армении

Лидер блока "Армения" Кочарян проголосовал на внеочередных выборах в парламент

Политик сообщил, что ночью в Ереване были распространены листовки с оскорблениями в его адрес

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Бывший президент республики, глава оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян проголосовал в воскресенье на внеочередных парламентских выборах.

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"Я проголосовал за достойный мир и экономическое развитие", - заявил он на избирательном участке, расположенном в здании детского сада №47 в Ереване, передает ТАСС. Политик сообщил, что ночью по всей столице были распространены листовки с оскорблениями в его адрес. "Если в течение нескольких часов полиция не найдет виновных, мы заявим, что это было организовано властями", - добавил он.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор". Среди кандидатов также значатся блок "Честь имею" третьего президента республики Сержа Саргсяна и экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и будут работать до 20:00 (19:00 мск).

Теги
АрменияПолитический кризис в Армении
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