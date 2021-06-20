Пашинян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. И.о. премьера Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проголосовал в воскресенье на внеочередных выборах в парламент.

"Я голосую за государство и будущее нашего народа, за развитие Армении", - написал он на своей странице в Facebook, однако на месте отказался отвечать на вопросы журналистов. Пашинян отдал свой голос на участке, расположенном в здании детского сада №133 в Ереване, передает корреспондент ТАСС.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск).