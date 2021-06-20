На Украине из-за непогоды обесточено более 50 населенных пунктов

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Сложные погодные условия стали причиной отключения от электроснабжения более 50 населенных пунктов на Украине. Об этом сообщила в воскресенье Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 57 населенных пунктов в четырех областях", - говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, без электроснабжения остался ряд населенных пунктов в Житомирской, Винницкой, Киевской и Донецкой областях. Из-за сильных дождей, по данным ГСЧС, больше всего пострадали Донецкая и Днепропетровская области. В Мариуполе остаются подтопленными 30 приусадебных участков. В городе Днепр из-за двухдневных интенсивных дождей остаются подтопленными 48 частных жилых домов и 118 домохозяйств.