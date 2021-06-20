Генпрокуратура Армении получила 64 жалобы в связи с нарушениями на выборах

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении рассматривает 64 жалобы, полученные в ходе внеочередных парламентских выборов в воскресенье. Об этом на брифинге сообщил представитель Генпрокуратуры Эдгар Арсенян.

"С момента открытия избирательных участков и до 13:00 (12:00 - мск) было получено 64 жалобы в связи с нарушениями. 26 нарушений содержат признаки преступлений, по ним ведется следственная работа. Возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке. Остальные жалобы отправлены для проверки в полицию Армении", - отметил Арсенян.

По его данным, 16 случаев касаются нарушений тайны голосования, шесть - попыток подкупа избирателей, 16 инцидентов относятся к препятствованию избирательному процессу.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск).