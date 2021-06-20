Миссия МПА СНГ не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ за первые девять часов голосования на досрочных выборах в парламент Армении не зафиксировала серьезных нарушений. Об этом в воскресенье заявил ТАСС координатор миссии Игорь Комаровский.

"Проходит [избирательный процесс] достаточно спокойно, по-деловому, каких-то замечаний или существенных недостатков наблюдателями от нашей миссии не выявлено", - сказал Комаровский.

Он рассказал, что у миссии МПА СНГ прошла встреча с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ, которые также констатировали, что не выявили серьезных нарушений. По словам Комаровского, обнаруженные незначительные нарушения были технического характера - выявление личности избирателя, выдача бюллетеней.

В выборах участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).