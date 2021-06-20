СМИ: военные США доставили группу боевиков на базу в Сирии

БЕЙРУТ, 20 июня. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США доставили в воскресенье группу боевиков, воевавших в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), на свою базу в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке.

Как передал телеканал Suria, бывшие боевики были вывезены из тюрьмы Эс-Санавия, где они находились после разгрома банд ИГ в 2019 году. По его информации, на военной базе США они пройдут переподготовку, чтобы затем влиться в состав марионеточных формирований под названием "Джейш аль-Ашаир", которые используются американским командованием для проведения операций на северо-востоке Сирии.

В апреле не менее 70 бывших наемников из рядов ИГ покинули тюрьму Гувейран, которую контролируют курдские бойцы из "Сил демократической Сирии" (СДС), и были переправлены на базу прозападной коалиции в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Ранее еще 50 боевиков, которые прошли переподготовку под руководством американских военных инструкторов, пополнили формирования, несущие охрану нефтяного поля Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Под контролем СДС, которым оказывают поддержку США, находятся северо-восточные регионы Сирии, где сосредоточены основные нефтяные месторождения страны. Кроме того, провинция Хасеке считается житницей республики. По сведениям телеканала Suria, американские силы регулярно вывозят в соседний Ирак цистерны с сирийской нефтью и пшеницу.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу". В заявлении МИД Сирии от 31 марта подчеркивалось, что Соединенным Штатам "следует прекратить заниматься хищением сирийской нефти и аграрной продукции, в которой сейчас крайне нуждается население страны из-за экономической блокады Запада".