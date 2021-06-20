В Белом доме заявили о стремлении к более стабильным отношениям с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Власти США стремятся к более стабильным отношениям с РФ, но не представляют, что они станут дружественными. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша цель в конечном итоге - стабильные, предсказуемые отношения, в которых <...> даже при большом воображении мы не можем представить себе, что будем друзьями, но [речь идет об отношениях,] в которых мы сможем уменьшить риск эскалации, которая в конечном счете нанесет вред американским интересам", - заявил Салливан.

Он также отметил, что в ходе саммита РФ - США в Женеве американский президент Джо Байден услышал от президента России Владимира Путина важные заявления об отношениях США и РФ, по стратегической стабильности, кибербезопасности.