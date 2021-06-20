Явка на досрочных выборах в парламент Армении составила 49,4%

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Явка на досрочных выборах в парламент Армении на момент закрытия избирательных участков составила 49,4%. Об этом говорится на сайте ЦИК республики.

В голосовании приняли участие 1 281 174 человека. Наибольшую активность проявили жители Сюникской области - 60,38%, наименьшую показали избиратели в Ширакской области - 41,24%. На прошлых выборах в парламент в 2018 году приняли участие 48,63% избирателей (1 260 840 человек).

Выборы прошли в соответствии с нормами закона, сообщил ТАСС глава ЦИК Армении Тигран Мукучян. "Конечно, во время выборов бывают всякого рода правонарушения, которые должны быть, конечно, рассмотрены, но в целом можно сказать, что выборы проходили в соответствии с нормами национального законодательства", - сообщил он.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов был блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Голосование началось в 08:00 (07:00 мск) на 2 008 участках по всей стране и закрылось в 20:00 (19:00 мск).