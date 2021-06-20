СК Армении зафиксировал 68 нарушений закона в ходе выборов в парламент

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении зафиксировал 68 нарушений законодательства во время досрочных выборов в парламент. Об этом в воскресенье на брифинге заявил представитель СК Камо Саакян.

"Следственный комитет зафиксировал 68 случаев нарушения закона, по трем заведены уголовные дела. 48 нарушений связаны с повторным голосованием и попыткой проголосовать за другое лицо", - сказал Саакян.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также были блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. По данным на 20:00 по местному времени (19:00 мск), явка составила 49,4%.