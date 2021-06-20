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ЦИК: партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении с 58,04%

На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна, у которого 22,01%, гласят данные ЦИК по результатам обработки около 4% участков
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует с 58,04% голосов, на втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна, у которого 22,01%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки около 4% участков.

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Как сообщили в ЦИК, на третьем месте расположился блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею", набравший 5,66%, на четвертом - партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,11%.

В прошедших в Армении внеочередных выборах в парламент участвовали 25 партий и блоков, включая партию Пашиняна "Гражданский договор" и блок Кочаряна "Армения". Среди кандидатов был также блок "Честь имею" Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Явка на момент закрытия избирательных участков в 20:00 (19:00 мск) составила 49,4%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам - 7%. После распределения мандатов в высшем законодательном органе, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий в соответствии с избирательным кодексом будет шесть дней на формирование коалиционного правительства. Если в парламенте так и не удастся образовать коалицию, включающую 54% депутатов, то через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее число голосов на первом этапе.

Теги
АрменияСаргсян, Серж АзатовичПашинян, Никол ВоваевичКочарян, Роберт Седракович
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