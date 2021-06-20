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Генпрокуратура Армении получила 319 сообщений о нарушениях в ходе выборов в парламент

В частности, в 150 сообщениях есть признаки преступления, заявил представитель ведомства Эдгар Арсенян

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении получила 319 сообщений о нарушениях, допущенных в ходе досрочных выборов в парламент республики. Об этом в воскресенье на брифинге заявил представитель ведомства Эдгар Арсенян.

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"По различным каналам в прокуратуру поступило 319 сообщений о нарушениях во время выборов. Из них в 150 есть признаки преступления. По шести заведены уголовные дела, фигуранты которых связаны со взятками. 144 дела направлены на расследование и подготовку документов", - сказал Арсенян.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков, включая партию и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов был также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Явка по данным на 20:00 (19:00 мск), по данным ЦИК, составила 49,4%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5%, блокам - 7% голосов избирателей. После распределения мандатов в высшем законодательном органе, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий в соответствии с избирательным кодексом будет шесть дней на формирование коалиционного правительства. Если в парламенте так и не удастся образовать коалицию, включающую 54% депутатов, то через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

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Армения
В Армении прошли парламентские выборы
Во внеочередных выборах участвовали 25 партий и блоков. Явка на момент закрытия избирательных участков в 20:00 (19:00 мск) составила 49,4%
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