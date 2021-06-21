Главы МИД ЕС обсудят с Тихановской ситуацию в Белоруссии и введут санкции против Минска

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) проведут в понедельник в Люксембурге последнее перед летними каникулами плановое заседание, центральной темой которого станет ситуация в Белоруссии.

На встречу приглашена экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая должна проинформировать министров о ситуации в стране перед тем, как последние начнут дискуссию по этой теме. Более того, ожидается, что главы МИД утвердят четвертый пакет персональных санкций в отношении Минска, а также "подведут итоги работы над разработкой экономических ограничительных мер" против этой страны, рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Другими темами официальной повестки дня заседания станут Ирак и страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, министры вкратце затронут иранскую ядерную сделку, отношения с Турцией, а также Россию в свете последнего доклада верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который должен быть представлен на саммите ЕС 24-25 июня. Однако принятия решений и документов по этим вопросам не ожидается.

Тихановская и санкции против Минска

Как сообщил представитель ЕС, Совету ЕС будет предшествовать неформальная встреча за завтраком с Тихановской, полученную за ним информацию министры обсудят в ходе планового заседания. Его целью станет подведение итогов политики ЕС по Белоруссии, обсуждение инструментов воздействия, а также оценка ситуации в стране.

В целом, как отметил дипломат, дискуссия по Белоруссии на Совете будет сосредоточена "на ухудшающейся ситуации в стране и инциденте с посадкой самолета [в Минске]". Министры также подведут итоги работы над разработкой экономических санкций против Белоруссии, добавил он. При этом, по словам представителя ЕС, экономические меры в понедельник еще не будут готовы к принятию. Согласно его ожиданиям, будет введен только пакет индивидуальных санкций.

Комитет постоянных представителей 27 государств Евросоюза 16 июня согласовал четвертый пакет ограничительных мер ЕС против Белоруссии, который включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков и запретит европейскому бизнесу контакты с семью юрлицами. Как ожидается, решение утвердят 21 июня главы МИД. Этот блок санкций ЕС разрабатывал уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и ареста находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича. В связи с этим инцидентом Евросоюз также обсуждает возможность введения экономических санкций против Минска.

Россия и остальная повестка

Министры в рамках заседания также будут проинформированы или обменяются мнениями по вопросам Турции, Ливана, Ирана, обсудят ближневосточный мирный процесс, недавний визит главы дипломатии в Индонезию, ситуацию в Мали и Сахеле, Эфиопию, а также итоги последней встречи в рамках диалога Белград - Приштина.

Кроме того, главы МИД ЕС затронут на заседании тему России. Министры вкратце обсудят последний отчет Борреля по отношениям с Москвой, который был обнародован на прошлой неделе в Еврокомиссии и будет представлен на саммите ЕС 24-25 июня, пояснили в Совете.