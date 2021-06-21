Летняя сессия ПАСЕ открывается в Страсбурге

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Проблема равноправия и защиты женщин станет одной из главных на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывается в понедельник в Страсбурге. Как и во время предыдущих сессий с начала года, дискуссии вновь пройдут в гибридном формате при ограниченном присутствии парламентариев непосредственно в зале заседаний.

В первый день депутаты утвердят повестку и примут решение по запросам на дебаты в текущем формате (без резолюций) по темам "Ситуация в Белоруссии: угроза для всей Европы" и "Необходимость создания эффективного механизма солидарности между европейскими странами для ослабления миграционного давления на страны, принимающие на себя основной удар". Предварительно дебаты по Белоруссии, если их одобрят, могут состояться в среду, тогда как вторая тема может быть вынесена на обсуждение в четверг. Россия практически не фигурирует в повестке дня и связанные с ней дебаты развернутся преимущественно лишь во время обсуждения резолюции о соблюдении прав крымских татар в среду.

Расширенная повестка

Среди других тем, заявленных на эту неделю, фигурируют дискуссии по правовым последствиям введения различных документов и пропусков, связанных с вакцинацией от COVID-19 или ПЦР-тестами, а также последствия социально-экономического кризиса, вызванного пандемией, и влияние сложившейся ситуации на соблюдение прав детей. Ожидаются также дебаты и резолюции по теме привлечения к ответственности политиков за заявления, сделанные ими во время действия их мандата (отдельно будет рассматриваться ситуация в Турции и Испании) и о повышении прозрачности и регулировании пожертвований на нужды политических партий. Отдельно затронут тему свободы СМИ и их участия в электоральном процессе. Все эти дискуссии состоятся во вторник.

Тем не менее, основная программа этой сессии сосредоточена именно вокруг защиты женщин и приурочена к 10-й годовщине принятия Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ), направленной на борьбу с насилием в отношении женщин. На заседании ассамблеи по этой теме выступит иракская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надия Мурад, а также генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, спикер румынского Сената Анка Дана Драгу, министр-делегат по вопросам равенства между мужчинами и женщинами и борьбе с дискриминацией Элизабет Морено и спецдокладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Дубравка Шимонович. Кроме того, на голосование будет вынесена резолюция о необходимости расширения участия женщин из недостаточно представленных групп в политике и процессе принятия важных общественных решений.

Эта сессия приходится на период венгерского председательства в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), поэтому в понедельник вечером доклад от имени этого органа СЕ зачитает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Потом он ответит на вопросы депутатов. Во вторник же на вопросы парламентариев ответит генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Гибридный формат

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса и ухудшения эпидемической ситуации в ряде стран национальным делегациям предоставлено право выбирать, приезжать ли делегатам лично или сохранять дистанционный характер работы. Всех, кто будет присутствовать на площадке, руководство организации просит неукоснительно соблюдать профилактические меры. На входе все посетители будут обязаны сдавать экспресс-тест на COVID-19.

Российские парламентарии будут принимать участие в работе сессии дистанционно. Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, делегация РФ в ПАСЕ примет участие в ее предстоящей летней сессии в дистанционном режиме посредством видео-конференц-связи. Слуцкий пояснил, что причиной для принятия такого решения послужило ухудшение эпидемиологической обстановки, а также наложение мероприятий по случаю завершения работы седьмого созыва Госдумы.