ЦИК: партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении с 59,49% голосов

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на прошедших в воскресенье внеочередных выборах в парламент с 59,49% голосов, у блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 18,14%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки бюллетеней с 437 участков из 2 008 (21,7%).

На данный момент только политические силы Пашиняна и Кочаряна преодолевают избирательный барьер, который для партий составляет 5%, а для блоков - 7%. Блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" набирает 5,63% голосов, партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна - 4,78%. Остальные партии и блоки не имеют и трех процентов.