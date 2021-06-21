{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦИК: партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении с 59,49% голосов

У блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 18,14%
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на прошедших в воскресенье внеочередных выборах в парламент с 59,49% голосов, у блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 18,14%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки бюллетеней с 437 участков из 2 008 (21,7%).

На данный момент только политические силы Пашиняна и Кочаряна преодолевают избирательный барьер, который для партий составляет 5%, а для блоков - 7%. Блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" набирает 5,63% голосов, партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна - 4,78%. Остальные партии и блоки не имеют и трех процентов.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
Летняя сессия ПАСЕ открывается в Страсбурге
Проблема равноправия и защиты женщин станет одной из главных на летней сессии Парламентской ассамблеи
Читать полностью