Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса [НАТО], обвинив его в том, что НАТО "не дало ни единого намека" на сроки вступления Киева в альянс.

"Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса", - заявил он в опубликованном в воскресенье вечером интервью агентству Anadolu.

Министр также отметил, что с 2008 года, когда НАТО впервые официально подтвердила курс на принятие страны в альянс, Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. "Но если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, то я отвечу честно: "Ничего". С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения", - отметил Кулеба.

"Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история, - продолжал он. - Итак, мой вопрос к НАТО: "Сколько именно реформ вы хотите?" Дайте нам четкий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас".

Участники прошедшего 14 июня саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им Планов действий для членства. Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе. В частности, по его мнению, для Украины настало время получения Плана действий по членству в альянсе.