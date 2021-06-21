Пашинян назвал первые итоги внеочередных выборов в парламент победой народа

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян после обнародования первых данных прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов, согласно которым его партия "Гражданский договор" лидирует с большим перевесом, посетил штаб своей политической силы и назвал предварительные итоги волеизъявления победой народа.

"Армянский народ сделал свой выбор, произошло то, что было предсказано. А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось", - заявил он.

Пашинян считает, что по итогам выборов его политическая сила сформирует в парламенте большинство.

"Уже понятно, что партия "Гражданский договор" получила большинство в парламенте. Пока еще не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство", - сказал Пашинян в ходе выступления, трансляция которого велась на его странице в Facebook.

Он также заявил, что намерен на днях начать политические консультации "со всеми здоровыми силами, которые приняли участие в выборах, для того, чтобы понять их видение политической жизни Армении и консолидации общественного потенциала".

Итоги выборов

По данным ЦИК после обработки почти половины участков, партия Пашиняна лидирует, набрав около 58% голосов, у блока Кочаряна около 19%. Блок Сержа Саргсяна "Честь имею" набирает чуть больше 5%, у партии Гагика Царукяна "Процветающая Армения" около 4,5%, остальные политические силы не набирают и 3%.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов был также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Явка по данным на 20:00 (19:00 мск), по данным ЦИК, составила 49,4%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5%, блокам - 7% голосов избирателей. После распределения мандатов в высшем законодательном органе, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий в соответствии с избирательным кодексом будет шесть дней на формирование коалиционного правительства. Если в парламенте так и не удастся образовать коалицию, включающую 54% депутатов, то через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.