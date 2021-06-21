Блок Кочаряна заявил, что первые итоги парламентских выборов спорные и не внушают доверия

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Предвыборный блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" считает, что первые итоги внеочередных парламентских выборов в стране являются спорными и не внушают доверия. Об этом говорится в заявлении блока, распространенном в понедельник в армянских СМИ.

"Самая серьезная причина недоверия - это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов. Блок "Армения" не примет результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны", - отмечается в заявлении блока Кочаряна.

В нем подчеркивается, что "очень многолюдные митинги оппозиционных сил во время предвыборной кампании, внешне малочисленные акции власти, кризис доверия в стране свидетельствовали о существовании совершенно иных общественных настроений".

20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. Явка на момент закрытия избирательных участков в 19:00 мск составила 49,4%. По данным ЦИК, после обработки почти половины участков партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует, набирая около 58% голосов, блок Кочаряна получает около 19%.