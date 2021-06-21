Ливийская армия раскритиковала решение президентского совета о запрете перемещения войск

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара не согласна с решением Президентского совета Ливии о запрете на размещение или любое передвижение воинских подразделений в стране без его согласия. Об этом заявил в воскресенье вечером в интервью телеканалу Al-Hadath официальный представитель армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

"Мы ознакомились с этим постановлением, и нам прежде всего не понятно, кто подписал документ - [глава Президентского совета Ливии] Мухаммед аль-Менфи или [его заместитель] Абдалла аль-Ляфи, - отметил представитель ЛНА. - В 2015 году ливийским парламентом (заседающей в Тобруке Палатой представителей - прим. ТАСС) был принят закон номер один о предоставлении армии экстренных полномочий, в том числе по передислокации войск, в том случае, если границам Ливии угрожает опасность. <...> Таким образом, мы имеем полное право перемещать войска, когда захотим".

В воскресенье Президентский совет Ливии издал постановление о запрете перемещения на территории североафриканской страны любых родов войск без уведомления совета. Это решение было принято после того, как в субботу армия Хафтара объявила границу с Алжиром военной зоной, стянув туда дополнительные войска и запретив в ней передвижение.

Между тем аль-Мисмари пояснил, что решение ЛНА было продиктовано соображениями безопасности. "Мы уже неоднократно направляли наши войска к границам с Алжиром, Нигером, Чадом. Сейчас у нас есть информация о скоплениях отрядов, принадлежащих к таким экстремистским группировкам, как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (террористические группировки, обе запрещены в РФ - прим. ТАСС), которые могут нам угрожать со стороны алжирской границы", - подчеркнул генерал-майор.

Ситуация в стране

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшийся поддержкой ЛНА и парламента временный кабмин на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей является объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.

В субботу Миссия ООН по поддержке в Ливии объявила о намерении провести с 28 июня по 1 июля в Швейцарии совещание Форума ливийского политического диалога.