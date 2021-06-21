Пашинян лидирует на выборах в Армении и уже празднует победу

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян поздравил своих сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах и заявил о планах на ближайшие дни, набрав более 54% голосов после обработки бюллетеней с половины избирательных участков. Это число является барьером, который позволяет политической силе формировать правительство. При этом, его главный конкурент - экс-президент Роберт Кочарян заявил, что первые итоги парламентских выборов в Армении не внушают доверия - его блок "Армения" набирает около 18%.

Первые результаты выборов в Армении на сайте ЦИК стали появляться спустя три часа после завершения голосования. Пашинян сразу же вырвался в лидеры, после данных буквально с нескольких участков. По мере того, как ЦИК обновлял цифры на электронном табло, картина принципиально не менялась - Пашинян имел около 60%, Кочарян в районе 20%. За полночь Центризбирком представил данные с четверти участков по стране, и лидерство Пашиняна оставалось таким же уверенным. Около двух часов ночи (01:00 мск) Пашинян приехал в свой избирательный штаб, чтобы выступить в прямом эфире, поздравить сторонников с победой и сообщить о том, что намерен провести консультации в ближайшие дни с некоторыми участниками выборов.

Также Пашинян поделился дальнейшими планами в области внешней политики, показав этим, что совершенно уверен в том, что удержит в стране власть по итогам выборов. "Я хочу пожелать мира для нашего региона. Открыть страницу и эру мирного развития. Мы намерены развивать и углублять сотрудничество со странами ЕАЭС и ОДКБ. И обязательно будем двигаться в этом направлении", - заявил он в ночь, поблагодарив российское руководство за поддержку, оказанную Армении. В завершении своего выступления Пашинян призвал своих сторонников на митинг в понедельник вечером на площади Республики в Ереване, заявив, что народ дал его партии "стальной мандат".

В то же время, предвыборный блок Кочаряна "Армения" выступил с заявлением о том, что первые итоги выборов в стране являются спорными и не внушают доверия. "Самая серьезная причина недоверия - это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов", - говорится в заявлении. "Блок "Армения" не примет результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны", - отмечается в нем.

Что с остальными партиями и блоками?

Вслед за политсилами Пашиняна и Кочаряна, по результатам обработки бюллетеней с 1050 участков из 2008 , следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,39% голосов) и партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (4,59%). Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%. Согласно армянскому законодательству, в парламент должны пройти хотя бы три политические силы. Если нет третьей партии или блока, преодолевающего барьер, как в данном случае, такой силой станет то объединение, которое ближе к проходному баллу. Судя по нынешнему раскладу сил, в парламент войдет именно партия Царукяна, хоть она и набрала меньше процентов, чем блок "Честь имею".