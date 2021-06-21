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Партии Пашиняна не хватило на выборах 0,08% голосов для формирования правительства

"Гражданский договор" получил 53,92% голосов
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство, получив 53,92%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех 2008 участков.

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По данным ЦИК, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (3,96%). Партия "Республика" набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК на 19:00 мск воскресенья, явка составила 49,4%.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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