Полиция задержала более 100 человек на акции экоактивистов в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 21 июня. /ТАСС/. Полиция задержала более 100 человек на акции экологических активистов из организации Elokapina, которую они проводят с четверга в центре Хельсинки. Об этом ведомство сообщило в воскресенье поздно вечером.

"В общей сложности полиция задержала 117 демонстрантов на акции Elokapina. Часть из них уже в воскресенье вечером была отпущена на свободу, поскольку задержанные являются несовершеннолетними. Всем задержанным грозит штраф", - говорится в сообщении.

В четверг днем активисты блокировали движение у здания малого парламента по улице Маннерхейминтие, позже перешли на другую улицу, но в воскресенье вернулись на прежнее место.

На странице Elokapina в Facebook организаторы акции изначально оценивали число ее участников примерно в 120 человек. Точное число участников в настоящее время неизвестно, акция продолжается.

Согласно требованиям демонстрантов, "правительство должно создать Гражданский форум, в котором участвовали бы граждане страны, для того, чтобы предложить, как быстро и в соответствии с законом выполнить цели по снижению вредных выбросов в атмосферу".