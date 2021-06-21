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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Боррель: главы МИД ЕС утвердят санкции против Белоруссии в отношении 86 лиц и компаний

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщил, что экономические санкции против Минска рассмотрят на саммите ЕС 24-25 июня и утвердят после него
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник 4-й пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 лиц и компаний. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сообщил он. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу пояснил, что ЕС примет санкции за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair".

По словам Борреля, экономические санкции ЕС против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него. Боррель сообщил, что экономические санкции ЕС против Белоруссии будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях говорить рано.

Теги
БелоруссияФинляндияХаависто, ПеккаБоррель, ЖозепСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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