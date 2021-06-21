Пашинян набрал достаточно голосов для формирования правительства Армении

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян набрал на прошедших внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.

"Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", - сообщил Мукучян.

По словам Мукучяна, блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна третьим походит в парламент по предварительным результатам внеочередных парламентских выборов.

"Третья сила, которая проходит в парламент - это та, которая набрала больше [других] голосов избирателей [не преодолев при этом избирательного порога]", - сообщил Мукучян, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "По предварительным данным - да", - пояснил Мукучян на уточняющий вопрос о том, является ли такой силой блок "Честь имею".

Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании подтвердила предварительные результаты выборов в парламент и подписала соответствующий протокол, сообщает корреспондент ТАСС с заседания ЦИК.

"Если нет возражений предлагаю подписать протокол о предварительных результатах выборов в Национальное собрание Армении. Согласно законодательству через семь дней мы подведем окончательные итоги", - сказал Мукучян.

Согласно предварительным результатам, конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия "Гражданский договор", лидером которой является и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Второе место занял блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Третьей силой, прошедшей в парламент, стал блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, на 19:00 мск воскресенья, явка составила 49,4%.