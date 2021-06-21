Гонконг намерен добиваться нулевых углеродных выбросов до 2050 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июня. /ТАСС/. Власти Гонконга исходят из необходимости до 2050 года добиться нулевых выбросов диоксида углерода и прилагают активные усилия на этом направлении. Об этом заявила в понедельник глава местной администрации Кэрри Лам, выступая на открытии Всемирного саммита городов (World Cities Summit 2021), который организован Сингапуром в виртуальном формате.

"Это амбициозная цель, но мы полны решимости ее достичь", - приводит ее слова пресс-служба местного правительства.

Лам отметила, что за последнее десятилетие власти этого специального административного района Китая выделили $6 млрд на реализацию различных мер по энергосбережению, возобновляемым источникам энергии, внедрению экологически чистого транспорта.

"К 2030 году Гонконг намерен сократить выбросы углерода на 65-70% по сравнению с уровнем 2005 года. Мы добились существенного прогресса в достижении этой цели, сократив эмиссии к 2018 году на 36%", - отметила она.

Глава региона подчеркнула приверженность дальнейшему отказу доли угля в производстве электроэнергии на территории Гонконга, которая за шесть лет уже сократилась с 50% до менее 25%.