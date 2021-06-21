В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли пригород Донецка из минометов

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли поселок Лозовое к северу-западу от Донецка из минометов. Об этом в понедельник сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ в 10:10 по направлению населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Лозовое, выпущено пять мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.