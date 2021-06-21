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Санкции в отношении России

Совет ЕС продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией

Зал заседаний Совета ЕС EPA/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Зал заседаний Совета ЕС
© EPA/STEPHANIE LECOCQ

Совет ЕС продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией - заявление.

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УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииКрым
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