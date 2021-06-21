В МВД Белоруссии предложили внести бело-красно-белый флаг в перечень нацистской символики

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. МВД Белоруссии предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Живе Беларусь", которые использует белорусская оппозиция, в перечень нацистской символики и атрибутики, сообщает в понедельник в своем Telegram -канале Белорусский союз журналистов.

"В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики. Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности, бело-красно-белый флаг ("БЧБ")", - сказано в сообщении. Лозунг "Живе Беларусь", по мнению правоохранителей, является также коллаборационистским.

МВД обосновывает свою инициативу тем, что эти символы использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. В частности, бело-красно-белый флаг, коллаборационистское приветствие и боевой клич использовались, в частности, "карателями и полицаями, а именно: 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной".

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991-й по 1995-й.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в годы Великой Отечественной войны под бело-красно-белыми флагами пособниками нацистов осуществлялся геноцид белорусского народа. В республике были внесены поправки в кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за использование запрещенной символики предусмотрены крупные штрафы.

Ранее в республике был принят закон о противодействии экстремизму, в частности, было расширено понятие "экстремистские материалы": к ним отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды. В Генпрокуратуре поясняли, что новая редакция этого закона не предусматривает прямого запрета протестной символики, в том числе бело-красно-белой, а решение о ее включении в перечень экстремистских материалов сможет принять суд.