Верховный комиссар ООН считает, что ситуация в области прав в Белоруссии ухудшается

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что ситуация в области прав и свобод в Белоруссии ухудшается. С таким утверждением она выступила в понедельник на открывшейся в Женеве в онлайн-формате 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшатся", - сказала Бачелет. По ее словам, в стране введены "суровые ограничения на гражданское пространство, включая право на свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации", проводятся "рейды против гражданского общества и независимых СМИ", а также осуществляются преследования правозащитников и журналистов.

Верховный комиссар утверждала, что "продолжает получать многочисленные сообщения о произвольных арестах и задержаниях, пытках и плохом обращении". Она выразила сожаление в связи с решением белорусских властей прекратить присутствие в Минске старшего советника по правам человека из возглавляемого Бачелет управления.

Реакция Запада на итоги выборов

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Руководство ряда европейских стран и США не признали результаты голосования и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии.