Избранный президент Ирана пообещал обеспечить изменения, бороться с коррупцией и бедностью

ТЕГЕРАН, 21 июня. /ТАСС/. Народ Ирана требует изменений, борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния, и этот запрос будет выполнен новым правительством. Об этом заявил в понедельник избранный иранский президент Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после голосования.

"Послание народа Ирана - изменения. Послание народа Ирана - борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости", - сказал он. Раиси добавил, что "это послание для [нового] правительства, которое должно быть услышано".

По его словам, "приоритетами правительства будут улучшение условий деловой обстановки, жизни людей и ситуации в правительстве, а также реформа административной системы и ликвидация традиционной бюрократии, которая препятствует переменам".

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%).

Ядерная сделка

Раиси заявил, что новое правительство Ирана будет поддерживать ядерную сделку, если другие участники соглашения полностью выполнят свои обязательства.

"Наш призыв состоит в том, что вы должны выполнить свои условия по соглашению, и тогда мы выполним свои", - сказал он, отвечая на вопрос о важности ядерной сделки для нового правительства. "Наша политика не начинается с ядерной сделки и не ограничивается ею", - добавил избранный президент. По словам Раиси, "Иран не будет вести переговоры по ядерной сделке, если они не обеспечат интересы страны".

Президент подчеркнул, что Иран призывает США вернуться к исполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). "Американцы нарушили договоренности и вышли из СВПД, - указал президент. - Европейцы не выполняют свои обязательства [по СВПД]. США должны выполнять свои обязательства, а европейцы не должны уступать американскому нажиму".

Раиси заявил, что иранская ракетная программа не будет обсуждаться на международных переговорах.

"Наши ракетная программа и региональные вопросы не подлежат обсуждению, - сказал он. - Должно быть реализовано то, что согласовано, но не было выполнено (речь о положениях ядерной сделки)".

Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом.

"Я не намерен встречаться с президентом США, - сказал Раиси. - США должны подтвердить искренность своих намерений, чтобы мы могли начать диалог с администрацией Байдена".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

О Саудовской Аравии

По словам Раиси, никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом и возвращения посольств в эти государства нет.

"Нет препятствий для возвращения посольств Ирана и Саудовской Аравии в обе страны, - сказал он. - Нашим приоритетом являются отношения со всеми странами и особенно соседними государствами".

Раиси заявил, что Саудовской Аравии следует как можно скорее перестать вмешиваться во внутренние дела Йемена и прекратить войну в этой стране.

"Саудовская Аравия должна прекратить вмешательство в дела Йемена как можно скорее, - отметил он. - Война в этой стране должна быть окончена". Раиси добавил, что "Йемен должен как множено скорее перейти под управление народа этой страны".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Многолетний конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Участие иранцев в выборах

Раиси заявил, что иранцы своим массовым участием в президентских выборах дали важное послание миру.

"Массовое участие иранцев в прошедших 18 июня президентских выборах в нашей стране представляет собой важное послание всему миру, - сказал Раиси. - То, что, несмотря на эпидемию коронавируса, иранцы во множестве пришли на избирательные участки, демонстрирует их национальное единство и солидарность, говорит о необходимости перемен в жизни людей, о необходимости борьбы с коррупцией, нищетой, в защиту идеалов Исламской революции".

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%).