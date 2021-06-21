Глава МИД Азербайджана призвал Армению извлечь правильные выводы из кризиса в стране

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал власти Армении после состоявшихся в этой стране парламентских выборов извлечь правильные выводы из произошедшего политического кризиса. Об этом в понедельник сообщает агентство APA.

"Вчера в Армении прошли внеочередные выборы в парламент, ожидается формирование нового правительства. Мы верим, что правительство Армении изучит причины кризиса и извлечет из этого правильные выводы", - сказал он после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Азербайджанский министр выразил несогласие с мнением о том, что внутриполитический кризис в Армении стал следствием ее недавнего поражения в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. "Кризис в этой стране вызван десятилетиями нарушений международного права и силового нарушения международно признанных границ государств", - заявил глава МИД Азербайджана.

При этом, по его словам, в Баку по-прежнему привержены восстановлению отношений с Арменией. "Решение Армении по этому вопросу - их собственный выбор", - добавил Байрамов.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. Согласно предварительным данным ЦИК, конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия "Гражданский договор", лидером которой является и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Второе место занял блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Третьей силой, прошедшей в парламент, стал блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна. Как сообщил председатель ЦИК Тигран Мукучян, окончательные итоги досрочных парламентских выборов будут подведены через семь дней.