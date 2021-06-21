ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил введение четвертого пакета санкций ЕС против Белоруссии, в который включены 86 физических и юридических лиц. Об этом Мишель написал в понедельник в Twitter .

"Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Белоруссии, введя новые ограничительные меры [в отношении его страны], - написал Мишель. - Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог".

Как ранее сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, это решение было принято на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил по прибытии на эту встречу, что в новый санкционный список для Белоруссии войдут 86 физических и юридических лиц.

Руководство ЕС сомневается, что четвертый пакет индивидуальных санкций станет более эффективным, чем три предыдущих, поэтому сообщество готовится в ближайшие дни впервые принять экономические секторальные санкции против Минска. По словам Борреля, эти санкции должны быть рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня. В то же время, Agence France-Presse сообщило в понедельник со ссылкой на собственные источники, что Совет ЕС в Люксембурге "единогласно принял решение ввести санкции в отношении семи секторов экономики Белоруссии, чтобы повлиять на источники финансирования режима Александра Лукашенко".

В свою очередь, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что экономические санкции ЕС "затронут 7 областей: начиная с табачной продукции и заканчивая экспортом калия, который является <...> ключевым продуктом". По словам министра, Белоруссия экспортирует калий в Европу, Китай и Бразилию. Как уточнил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга, речь также идет о финансовых мерах и санкциях в области нефтехимии.

Четвертый пакет санкций против Белоруссии начал готовиться еще в начале года, однако вопрос о введении экономических санкций против Минска перешел в практическую плоскость только после инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.