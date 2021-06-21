Семь стран присоединились к решению ЕС о закрытии неба для белорусских перевозчиков

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению сообщества закрыть свое небо для белорусских перевозчиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Совета ЕС.

"4 июня 2021 года Совет [ЕС] принял решение о введении запрета на полеты в воздушном пространстве ЕС и доступа в аэропорты ЕС для всех видов воздушных перевозчиков Белоруссии. Страны - кандидаты [на вступление] Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению Совета ЕС.", - говорится в заявлении.

Эти страны обязались ввести аналогичные ограничения в отношении Белоруссии, и Евросоюз приветствует это, отмечается в документе.

Ранее в понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД принял четвертый пакет индивидуальных санкций против 86 белорусских физических и юридических лиц, а также достиг договоренности о введении экономических санкций против 7 секторов экономики этой страны, включая экспорт калия и нефтехимической продукции, а также финансовый сектор. Экономические санкции должны быть окончательно утверждены на саммите ЕС 24-25 июня и вступят в силу после него.