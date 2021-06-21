В Китае заявили о готовности вместе с Россией выступать "стержнем глобальной стабильности"

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Китай готов совместно с Россией играть роль "стержня глобальной стабильности" и совместными усилиями содействовать сохранению международного порядка, сформированного по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Китай и РФ <...> выступают в защиту системы и порядка, опирающихся на принципы международного права, - подчеркнул он перед показом российского фильма "Девятаев", состоявшегося в посольстве РФ в Пекине. - Уверен, что КНР и Россия продолжат показывать пример добрососедских и дружественных отношений между крупными державами, выступая в качестве стержня глобальной стабильности".

"Мы должны давать решительный отпор отдельным силам, которые хотят пересмотреть результаты Победы в этой войне", - добавил дипломат. По его словам, Китай готов взаимодействовать "со всеми странами и людьми, которые горячо любят мир, чтобы бороться с любыми попытками и действиями, направленными на отрицание, искажение или фальсификацию истории", а также "решительно противостоять гегемонизму и методам политики силы".

Просмотр военно-исторического фильма "Девятаев" (2021) российских режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова состоялся в посольстве РФ в Пекине накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны (1941-1945). Согласно оценке группы российских исследователей под руководством военного историка Григория Кривошеева, за это время потери СССР составили около 27 млн человек.