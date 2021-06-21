В Китае заявили о большом потенциале научно-технического сотрудничества с Россией

НАНКИН /Китай/, 21 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай и Россия обладают большим потенциалом в развитии инновационного научно-технического сотрудничества. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ (южная провинция Гуандун) Го Фэнчжи, который принял участие в состоявшемся в понедельник в городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу) Китайско-российском инновационном форуме университетов и исследовательских институтов.

"Полагаю, что у Китая и России, как у партнеров, есть большие перспективы в сотрудничестве по инновационной тематике", - сказал он, уточнив, что речь идет о создании совместных научных лабораторий, проведении фундаментальных исследований, обучении молодых специалистов, а также работе через Российско-китайский научно-технический инновационный фонд для организации производства на территории как Китая, так и России.

Говоря о том, какие направления научно-технического сотрудничества с Россией представляют наибольший интерес в Китае, Го Фэнчжи назвал информационные технологии, машиностроение и умное автоматизированное управление, научно-технические достижения в области охраны окружающей среды, а также технологии исследования морских глубин.

Гуандунский союз по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ, который, по словам Го Фэнчжи, является крупнейшей в Китае частной организацией по развитию взаимодействия со странами СНГ в сфере науки и технологий, был создан в 2009 году. В настоящее время он располагает 11 филиалами в разных городах Китая. Данная структура, уточнил Го Фэнчжи, также принимает активное участие в проектах по научно-техническому сотрудничеству на пространстве стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Основными направлениями работы для союза, по его словам, являются совместные инновационные проекты, образование, совместное производство в сфере химической промышленности, а также совместные научные разработки и исследования при поддержке государства.

В этом году Россия стала почетным гостем Нанкинской недели инноваций, которая проводится в городе с 2012 года. Участие в российско-китайском форуме в форматах онлайн и офлайн приняли представители различных государственных ведомств, научно-исследовательских структур, а также предприятий и компаний двух стран, занятых в сфере высоких технологий.