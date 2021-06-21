Премьер Греции назвал "угрожающим" план Турции по созданию базы дронов на севере Кипра

АФИНЫ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал угрожающим план Турции по созданию базы дронов на оккупированной территории на севере Кипра и действия Анкары по дальнейшему обустройству бывшего курортного района города Фамагуста - Вароши. Об этом Мицотакис заявил в понедельник после встречи с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в президентском дворце в Каире. Его высказывания распространило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

"Мы разделяем то же видение с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в отношении продолжающихся невзгод Кипра, с которым наши две страны связаны в рамках трехстороннего сотрудничества, - сказал Мицотакис. - Египет - и это повторил сегодня президент - твердо поддерживает соответствующие резолюции ООН. В свою очередь у меня была возможность еще раз подчеркнуть, что нет решения [по кипрскому урегулированию], кроме обязательных рамок, которые предусмотрены этими резолюциями: то есть [создания на острове] двухзональной, двухобщинной федерации. С одним суверенитетом, одним гражданством и одной международной правосубъектностью". По словам премьера, такое решение должно быть совместимо с суверенитетом Республики Кипр, а также с ее членством в ЕС.

"Об утверждениях по поводу двух государств [на Кипре] не может быть и речи, поскольку они противоречат как решениям Совета Безопасности, так и самим европейским законам. Особенно, когда это сопровождается угрожающими действиями, такими как дальнейшее открытие района Вароша и планы по созданию базы беспилотных самолетов в оккупированном Лефконико", - подчеркнул греческий премьер.

История Фамагусты и Вароши

До 1974 года Фамагуста считалась главным кипрским курортом, который называли "средиземноморским Лас-Вегасом" и который часто посещали звезды Голливуда. Но после событий 47-летней давности, когда на Кипр, где произошел организованный сторонниками присоединения острова к Греции военный переворот, вторглась армия Турции, в судьбе главного курортного района города - Вароши - произошли кардинальные изменения. 26 тысячам представителям греческой общины Фамагусты, которые составляли явное большинство ее жителей и значительная часть которых проживала в Вароше, было приказано в течение суток покинуть город и лишь с теми вещами, которые они могли унести с собой. Но если жизнь в большей части Фамагусты далее поддерживали оставшиеся там турки-киприоты, а также переселенцы из Турции, то Вароша, расположенная к югу от исторической части города, окончательно опустела, официально попав в буферную зону ООН, но де-факто оказавшись под контролем турецких войск.

8 октября 2020 года турко-кипрские власти при поддержке Анкары открыли Варошу для всеобщего доступа с территории турко-кипрского самопровозглашенного государства, а 15 ноября Варошу посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находившийся в тот день с визитом на севере Кипра в связи с 37-й годовщиной провозглашения независимости ТРСК.

Как ранее отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва была озабочена решением турко-кипрских властей об открытии Вароши, располагающейся в буферной зоне острова. По его словам, подобные действия противоречат целому ряду резолюций Совета Безопасности ООН, а также "мешают формированию конструктивной атмосферы и создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по окончательному урегулированию" кипрской проблемы.