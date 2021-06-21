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Блинкен обсудит на конференции в Риме борьбу с ИГ в Африке

В Госдепартаменте акцентируют, что США привержены окончательному разгрому террористической группировки

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 28 июня в Риме обсудит вопросы противодействия боевикам в Африке. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Госдепартамента.

Блинкен и глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо выступят сопредседателями конференции. "Министры обсудят пути оказания существенного давления на остатки ИГ в Ираке и Сирии, противодействие сетям террористов в других местах, в том числе в Африке, - говорится в тексте. - Участники также проанализируют приоритеты коалиции по стабилизации [ситуации], [борьбе с] иностранными террористами-боевиками, по противодействию финансированию ИГ".

В Госдепартаменте акцентируют, что США привержены окончательному разгрому ИГ.

Теги
СШАИталияДи Майо, ЛуиджиБлинкен, Энтони
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