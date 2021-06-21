ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии за инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, а также нарушение прав человека и подавление демократии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник МИД Соединенного Королевства.

За "продолжающееся подавление демократии и прав человека в Белоруссии" под санкции Лондона попали заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков, заместитель начальника управления исполнения приговоров МВД республики Олег Беляков, первый заместитель главы администрации президента Белоруссии Максим Рыженков, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.

Среди юридических лиц, включенных в санкционный список в этом разделе, числится государственное предприятие "Белаэронавигация", отвечающее за работу белорусских авиадиспетчерских служб. Британские власти возлагают на него ответственность за инцидент с принудительной посадкой борта Ryanair.

За инцидент с бортом Ryanair санкции введены в отношении министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, главы министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко, командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игоря Голуба и его заместителя Андрея Гурцевича, генерального директора "Белаэронавигации" Леонида Чуро, заместителя председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) Олега Гайдукевича, директора департамента по авиации белорусского Минтранса Артема Сикорского.

Помимо этого, санкции введены в отношении BNK Ltd, подконтрольной государственной Белорусской нефтяной компании. В списке утверждается о наличии оснований подозревать, что она напрямую контролируется президентом Александром Лукашенко.

МИД Соединенного Королевства также отметил, что в дополнение к объявленным санкциям Лондон "разрабатывает планы последующих мер, нацеленных на определенные сектора белорусской экономики".

Международная координация

В Форин оффисе подчеркнули, что эти действия предприняты параллельно с США, Канадой и Евросоюзом. В этой связи глава британского МИД Доминик Рааб особенно отметил международную координацию при выработке рестриктивных мер, а также уточнил, в чем именно они будут заключаться.

"Великобритания и наши партнеры сегодня ввели санкции против тех, кто ответственен за продолжительное угнетение демократии и прав человека в Белоруссии, - заявил он. - Режим Лукашенко поставил под угрозу жизни пассажиров и экипажа авиакомпании, осуществив постыдный прием с целью захвата Романа Протасевича", - добавил глава ведомства, говоря про одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA.

"Мы привлечем режим (правительство Белоруссии - прим. ТАСС) к ответственности в сотрудничестве с нашими союзниками, в том числе путем продолжения запрета на поездки, замораживания активов и перекрывания потоков доходов от экспорта нефти", - отметил Рааб.

Ранее Великобритания уже вводила несколько пакетов санкций против Минска. После расширения ограничительных мер в понедельник черный список состоит теперь из 99 человек, включая президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур, и девяти организаций.