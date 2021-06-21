Блок "Честь имею" Саргсяна не признал итоги парламентских выборов в Армении

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Блок бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, считая их легитимизацией неутешительных результатов военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом в понедельник говорится в опубликованном в понедельник заявлении штаба блока "Честь имею".

"Мы заявляем, что не признаем полученные результаты как легитимизацию территориальных и человеческих потерь последней Арцахской (Арцах - непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) войны, как закрепление статуса Армении как разменной монеты в геополитической торговле", - говорится в заявлении.

"Честь имею" также подчеркивает, что "выборы не превратились в политический процесс, они не превратились в дорожную карту по вытаскиванию Армении из пропасти".

"Вместо этого правоохранительные органы начали репрессии в отношении оппозиции, необоснованные обыски в квартирах активистов, их аресты, прослушивание телефонных разговоров. Таким образом, имеют место многочисленные вопиющие случаи воспрепятствования работе оппозиции в день выборов, а также случаи откровенного давления на избирателей со стороны властей с использованием административных рычагов", - отмечается в заявлении блока.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" 21,04%. Блок "Честь имею" Саргсяна не преодолел барьера в 7%, предусмотренного для блоков, но он имеет наивысший - третий - показатель. Так как по закону в парламенте должны быть минимум три политические силы, именно "Честь имею" войдет в законодательный орган, заняв третье место на выборах.