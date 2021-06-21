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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В Армении ожидают дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном

После этого должен произойти зеркальный отвод ВС Армении и Азербайджана, заявил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Российские пограничники на днях будут дислоцированы на армяно-азербайджанской границе в участке Гегаркуникской области, после чего должен произойти зеркальный отвод ВС Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с местным порталом 24News.am заявил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян.

"На днях наши российские коллеги (пограничники) подтвердят свое присутствие там [на границе]. То есть зеркально и наши, и азербайджанские войска отведут войска назад. Есть такой процесс", - заявил он.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, пройдя вглубь территории Армении. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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