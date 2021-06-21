В Узбекистане прошла ежегодная акция "Свеча памяти", приуроченная к 80-летию начала ВОВ

ТАШКЕНТ, 21 июня. /ТАСС/. Ежегодная акция "Свеча памяти", приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ), прошла на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в столице Узбекистана. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в Ташкенте.

"Организаторами масштабного мероприятия выступили местное отделение Международной команды волонтеров Победы, а также представительство Россотрудничества при поддержке посольства России в Узбекистане", - сказал сотрудник Россотрудничества. По его словам, участники акции - гости и жители Ташкента, журналисты, волонтеры, представители дипкорпуса - выложили из свечей композицию в память скорбной даты - 80-летия начала самой кровопролитной войны в истории человечества.

Горящие свечи как символ памяти о тех, кто отдал жизни ради мира и спокойствия своей родины, были выставлены по всему мемориальному комплексу. Как отметили в представительстве Россотрудничества, акция призвана сохранить в памяти нынешнего поколения историю подвига народа в Великой Отечественной войне.

В годы ВОВ на территории нынешнего мемориального комплекса в Ташкенте находился военный госпиталь и место захоронения скончавшихся от ранений солдат и офицеров Красной армии. В 1975 году вокруг кладбища был сооружен мемориальный комплекс.

По последним данным, к началу войны население республики насчитывало 6,5 млн человек, более 1,5 млн из них были призваны в действующую армию. Примерно каждый третий из ушедших на фронт жителей республики не вернулся с полей сражений. Свыше 130 тыс. узбекистанцев были награждены орденами и медалями, 338 удостоены звания Героя Советского Союза, 53 стали полными кавалерами ордена Славы.

С началом ВОВ в Ташкент и другие города Узбекистана из западных районов Советского Союза были эвакуированы около одного миллиона человек и сотни промышленных предприятий. Все эвакуированные встретили в Узбекистане самый теплый прием, а промышленные предприятия через короткое время начали выпуск военной продукции.