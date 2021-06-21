Начальник штаба армии Алжира примет участие в Московской конференции по безопасности

РАБАТ, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Алжира, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Саид Шангриха направился в понедельник в Россию для участия в IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 22-24 июня.

"По приглашению генерала армии, министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу начальник штаба Национальной народной армии генерал-лейтенант Саид Шангриха 21 июня 2021 года начал официальный визит в РФ", - говорится в коммюнике министерства национальной обороны североафриканской страны.

Как ожидается, Шангриха примет участие в IX Московской конференции по международной безопасности.

Московская конференция по международной безопасности пройдет с 22 по 24 июня. В прошлом году конференция не проводилась в связи с ситуацией с коронавирусом. В повестку форума обычно выносятся вопросы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность.