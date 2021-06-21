Трамп заявил, что не намерен бороться за пост спикера нижней палаты Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в борьбе за пост спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году.

"Я слышал разговоры об этом, и их становится все больше и больше. Но это не то, что я стал бы рассматривать. Но разговоров об этом, действительно, много, - сказал он в эфире кабельного американского телеканала America's Voice в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос. - Я слышал об этом, но никогда не рассматривал такую [возможность]".

Спекуляции вокруг участия Трампа в выборах в Конгресс, по итогам которых он мог бы претендовать на пост спикера нижней палаты парламента, появились в начале июня. Такой вариант развития событий позволил бы республиканцам получить важную позицию в американской системе распределения властей.

В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. Ранее также он выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 2022 года.