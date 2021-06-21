Трамп увязал вопрос об участии в президентских выборах 2024 года с положением дел в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп будет руководствоваться положением дел в США при рассмотрении вопроса об участии в президентской гонке в 2024 году. Соответствующее заявление он сделал, выступая в понедельник в эфире кабельного американского телеканала America's Voice, придерживающегося консервативных взглядов.

"Я наблюдаю за тем, что происходит, и мне это в крайней степени не нравится", - отметил Трамп на вопрос ведущего о том, что может повлиять на решение Трампа относительно участия в гонке на следующих президентских выборах. Бывший американский лидер подчеркнул, в частности, что его настороженность вызывает ситуация с мигрантами на южной границе США. При этом он отметил, что итоги промежуточных выборов 2022 года не повлияют на его решение.

"При мне Америка была на первом месте (America first - один из лозунгов кампании Трампа - прим. ТАСС), сейчас же она на последнем месте. Я смотрю на все это, и мне это не нравится", - указал Трамп. "Мы примем это решение [об участии в выборах], и, я думаю, люди будут очень довольны моим решением", - заключил он.

В апреле Трамп заявлял, что "со всей серьезностью" рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. Ранее также он выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 2022 года. 28 февраля бывший лидер во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.