В МИД ДНР заявили, что Киев обостряет ситуацию в Донбассе на фоне переговорного кризиса

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Украина усиливает вооруженные провокации на линии соприкосновения на фоне переговорного кризиса в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявили в МИД Донецкой народной республики (ДНР) после гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

"Украинская сторона открыто демонстрирует саботаж достигнутых договоренностей: длительный переговорный кризис, обусловленный блокированием представителями Киева всех ключевых вопросов повестки дня, усугубляется жестокими вооруженными провокациями на линии соприкосновения, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР. - В то время как все страны-гаранты, а также США признали, что минские соглашения являются безальтернативными и должны быть выполнены, Украина намеренно обостряет ситуацию, удовлетворяя свои политические амбиции ценой жизней людей".

МИД республики направил ноту в адрес Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с требованием провести разбирательство по факту гибели военнослужащих ДНР и привлечь к ответственности виновных. "Подлые и беспринципные методы войны Вооруженных сил Украины (ВСУ), запрещенные международным гуманитарным правом, демонстрируют факт незаинтересованности официального Киева в соблюдении норм международного права и ведении цивилизованных переговоров, которые должны быть направлены на реальное разрешение вооруженного конфликта, а не на усугубление конфронтации", - добавили в ведомстве.

В МИД ДНР назвали действия ВСУ открытым протестом против дополнительных мер по контролю за перемирием, действующих в Донбассе с 27 июля 2020 года. Киевские силовики, в нарушение достигнутых на уровне руководителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) договоренностей об установлении режима тишины для эвакуации тел погибших военнослужащих, "целенаправленно и подло" обстреляли санитарный автомобиль с соответствующими опознавательными знаками. "Эвакуировать погибших и раненых защитников республики удалось только после предоставления украинской стороной письменных гарантий безопасности при посредничестве СММ ОБСЕ. Данный факт демонстрирует цену устных гарантий украинской стороны", - сообщили в МИД ДНР, отметив, что случившаяся трагедия станет ключевым вопросом повестки дня предстоящих заседаний рабочей группы по вопросам безопасности и контактной группы.

В понедельник утром в результате минометного обстрела украинской армией пригорода Донецка погибли трое военнослужащих ДНР, один был тяжело ранен. Позднее эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была обстреляна киевскими силовиками, несмотря на объявление в районе режима тишины по согласованию с украинской стороной. В результате обстрела санитарного автомобиля один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.