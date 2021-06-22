Глава ДНР заявил, что ВСУ используют в Донбассе тактику террора и жестокой агрессии

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибегают к тактике террора, агрессии и обмана на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в понедельник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин после гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов, совершенных украинскими силовиками.

"Показательные нарушения договоренностей на уровне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня можно расценивать единственным возможным образом: ВСУ используют СЦКК украинской стороны как инструмент обмана и продолжают использовать тактику террора и жестокой агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что украинская армия в нарушение достигнутых на уровне руководителей СЦКК договоренностей об установлении режима тишины для эвакуации тел погибших военнослужащих обстреляла санитарный автомобиль. Он назвал подлыми действия украинской стороны и дал поручение провести разбирательство "касательно того, почему народной милицией ДНР не были предприняты соответствующие меры, а именно ответный огонь, который прямо предписан соглашениями в Минске". "В мерах по усилению перемирия нет запрета на открытие ответного огня. Мы, в отличие от нагло и неприкрыто саботирующей минские соглашения украинской стороны, продолжаем сохранять приверженность одобренным на уровне Совета Безопасности ООН договоренностям и отнюдь не стремимся разворачивать горячую фазу конфликта. В очередной раз подчеркиваю: мы не должны и не будем спускать Украине с рук ее подлые выходки и намерены реализовать соответствующие ответные шаги", - подчеркнул он.

В понедельник утром в результате минометного обстрела украинской армией пригорода Донецка погибли трое военнослужащих ДНР, один был тяжело ранен. Позднее эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за пострадавшим и телами убитых, была обстреляна киевскими силовиками, несмотря на объявление в районе режима тишины по согласованию с украинской стороной. В результате обстрела санитарного автомобиля один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.