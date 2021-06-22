{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сеул и Вашингтон планируют расформировать рабочую группу по КНДР

По мнению южнокорейских экспертов, решение о расформировании группы можно рассматривать в качестве примирительного жеста в адрес Пхеньяна

СЕУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Республика Корея и США рассмотрят вопрос о ликвидации двусторонней рабочей группы по политике в отношении КНДР. Как сообщил во вторник южнокорейский МИД, соответствующая договоренность достигнута на прошедших в Сеуле переговорах специального представителя США по КНДР Сон Кима и спецпредставителя правительства Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Дока.

Участники переговоров договорились также активизировать сотрудничество на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств в дополнение к диалогу между представителями двух стран по ядерным вопросам, отмечает МИД.

Сеул и Вашингтон сформировали рабочую группу в ноябре 2018 года для координации подходов к ракетно-ядерной проблеме КНДР, гуманитарной помощи, обеспечения соблюдения санкций, а также вопросам межкорейских отношений. По мнению южнокорейских экспертов, решение о ее расформировании можно рассматривать в качестве примирительного жеста в адрес Пхеньяна, который считал группу препятствием для развития межкорейских связей.

Теги
СШАКНДРРеспублика Корея
Сестра Ким Чен Ына предупредила США об опасности заблуждений относительно диалога с КНДР
В Вашингтоне ранее заявили, что посчитали интересным заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с властями США
Читать полностью