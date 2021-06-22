Компания Трампа подала в суд на власти Нью-Йорка за отказ от контракта

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американская компания Trump Organization, принадлежащая экс-президенту США Дональду Трампу, подала судебный иск к властям Нью-Йорка в связи с тем, что они после январского вторжения в Капитолий в Вашингтоне отказались от контракта на обслуживание поля для гольфа. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в понедельник в электронную базу суда в нью-йоркском районе Манхэттен.

В исковом заявлении подчеркивается, что одно из подразделений Trump Organization обустроило данное поле для гольфа в нью-йоркском районе Бронкс и отвечало за его обслуживание с 2015 года. Эта работа потребовала от компании значительных капиталовложений.

Истцы отмечают, что решение властей Нью-Йорка разорвать данный контракт в январе, было политически мотивированным и не являлось обоснованным с деловой точки зрения. Как подчеркивается в документе, условия контракта запрещают разрывать его "произвольно", без достаточных оснований. Trump Organization требует признать решение о разрыве контракта незаконным, а также обязать власти крупнейшего мегаполиса США выплатить компенсацию.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, являющийся демократом, в январе заявил о разрыве части деловых связей с Trump Organization. Он объяснил этот тем, что Трамп "спровоцировал восстание" в Вашингтоне. Представители компании тогда заверили, что оспорят данное решение.

6 января сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время американским президентом, собрались в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку. Позже они ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. В итоге Сенат Конгресса США оправдал Трампа.