В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси

ТЕГЕРАН, 22 июня. /ТАСС/. Переговоры по поводу ядерной сделки с Ираном могут продолжиться при следующем иранском президенте Эбрахиме Раиси в случае неудачи в Вене при нынешнем главе правительства Хасане Роухани. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Если по какой-то причине окончательное соглашение не будет заключено до завершения законных полномочий правительства [Роухани], ответственным за переговорный процесс и принятие решений в отношении его аспектов будет уже следующее правительство", - сказал он. Полномочия правительства Роухани истекают в конце августа.

Рабии добавил, что "в случае нормального хода событий, если другие стороны будут готовы к этому, у нынешнего правительства нет препятствий для завершения переговоров" в Вене. "Возможно, что финальный раунд переговоров в Вене пройдет на следующей неделе", - отметил он.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.