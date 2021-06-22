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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси

Официальный представитель правительства страны Али Рабии при этом отметил, что "в случае нормального хода событий, если другие стороны будут готовы к этому, у нынешнего правительства нет препятствий для завершения переговоров" в Вене

ТЕГЕРАН, 22 июня. /ТАСС/. Переговоры по поводу ядерной сделки с Ираном могут продолжиться при следующем иранском президенте Эбрахиме Раиси в случае неудачи в Вене при нынешнем главе правительства Хасане Роухани. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Если по какой-то причине окончательное соглашение не будет заключено до завершения законных полномочий правительства [Роухани], ответственным за переговорный процесс и принятие решений в отношении его аспектов будет уже следующее правительство", - сказал он. Полномочия правительства Роухани истекают в конце августа.

Рабии добавил, что "в случае нормального хода событий, если другие стороны будут готовы к этому, у нынешнего правительства нет препятствий для завершения переговоров" в Вене. "Возможно, что финальный раунд переговоров в Вене пройдет на следующей неделе", - отметил он.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

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