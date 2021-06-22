Китай выступил решительно против односторонних санкций Евросоюза в отношении Белоруссии

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китайские власти решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам китайского дипломата, ЕС должен проявить уважение к суверенитету Белоруссии и специфике ее социально-экономического развития. "Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль", - подытожил он.

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Белоруссии. Как уточнил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, обсуждение направленных против Минска мер продолжится на встрече глав государств объединения 24-25 июня, а утверждение состоится после завершения саммита.

Четвертый пакет европейских санкций против Белоруссии коснулся 86 физических и юридических лиц. Он начал готовиться еще в начале года, однако вопрос о применении перешел в практическую плоскость только после инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.